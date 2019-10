Tusindvis af chilenere fulgte onsdag opfordring om at nedlægge arbejdet. Torsdag er der bebudet ny strejke.

Tusindvis af personer i Chile strømmede onsdag ud på gaderne i hovedstaden Santiago og andre byer for at deltage i en generalstrejke.

Dermed vokser presset på præsident Sebastian Piñera.

Piñera har lovet sociale reformer i et forsøg på at standse de uroligheder og optøjer, som har stået på i næsten en uge.

18 mennesker har mistet livet i forbindelse med protesterne.

Det er Chiles største fagforening, der har opfordret til en generalstrejke onsdag og torsdag.

Målet er at presse Piñera til at beordre soldater væk fra gaderne og få ham til at drøfte reformer med græsrodsorganisationer.

Omkring 20.000 politifolk og soldater er blevet sat ind i forbindelse med demonstrationerne.

I Santiago brugte politiet onsdag vandkanoner i et forsøg på at sprede menneskemængderne.

Lokale medier beretter om sammenstød og plyndringer i flere byer i forbindelse med demonstrationerne.

I Antofagaste i den nordlige del af landet blev to supermarkeder sat i brand, mens et hotel i Santiago blev plyndret.

Chile, der normalt er et af de mest stabile lande i Sydamerika, har ikke oplevet lignende uroligheder i årtier.

Demonstrationerne eskalerede fredag og tog en voldelig drejning i forbindelse med protester mod højere priser for at benytte metroen i hovedstaden.

Her blev der begået hærværk mod flere metrostationer i Santiago.

Forhøjelsen af billetpriserne er trukket tilbage, men det har ikke lagt en dæmper på protesterne.

Tirsdag blev et barn på fire år og en mand dræbt, da en beruset bilist kørte ind i en gruppe demonstranter, oplyste viceindenrigsminister Rodrigo Ubilla.

En tredje person døde efter at have fået tæsk af politiet, hævder offerets familie.

I fem nætter i træk har militæret beordret udgangsforbud.

Tirsdag undskyldte præsident Sebastian Piñera i en tale til nationen, at han ikke havde evnet at forudse udbruddet af protester.

Ud over de omkomne er 269 personer kommet til skade.

Desuden er omkring 1900 blevet anholdt, oplyser Chiles institut for menneskerettigheder.

/ritzau/AFP