Fransk politi brugte tirsdag tåregas og gummikugler under en demonstration i Paris mod politivold.

Omkring 20.000 mennesker trodsede tirsdag et forsamlingsforbud i Paris for at protestere over en ung, sort mands død i politiets varetægt i 2016.

Nogle af demonstranterne stødte sammen med politiet, mens de råbte nogle af de samme slagord, der bruges under de igangværende demonstrationer i USA, herunder "Black Lives Matter".

På trods af et forsamlingsforbud på maksimalt ti personer som følge af coronavirus var titusindvis af demonstranter tirsdag samlet foran en domstol i Paris for at protestere over Adama Traorés død i 2016.

Adama Traoré var 24 år, da han døde i fransk politis varetægt.

Tirsdagens demonstration endte i voldsomme sammenstød mellem politi og demonstranter, hvor der blev skudt med gummikugler og tåregas og brændt barrikader.

Demonstranterne protesterede i kølvandet på offentliggørelsen af to medicinske rapporter om Adama Traorés død. Sagen om Adama Traoré er efterhånden blevet et symbol på modstanden mod politibrutalitet i Frankrig.

Mange af demonstranterne har hentet inspiration fra protesterne i USA. De brød ud i sidste uge i byen Minneapolis, efter at en sort mand ved navn George Floyd døde i forbindelse med en brutal anholdelse.

Siden har protesterne spredt sig til resten af USA.

Tirsdagens demonstration begyndte sent om eftermiddagen foran en domstol i det nordøstlige Paris.

Herefter kom det til sporadiske sammenstød nær den ringvej, der omkranser Paris. Demonstranter kastede sten mod politibetjente, som svarede igen med gummikugler.

Tidligere på dagen adresserede Adama Traorés søster, Assa Traoré, den store menneskemængde.

- I dag kæmper vi ikke kun Traoré-familiens kamp. Det er en kamp for alle. Når vi kæmper for George Floyd, kæmper vi også for Adama Traoré, sagde hun.

- Det, der foregår i USA, er et ekko af det, der foregår i Frankrig.

Traoré-sagen har længe været kontroversiel i Frankrig.

Efter uenigheder over en identitetskontrol i 2016 blev Adama Traoré anholdt i et hus, hvor han gemte sig for politiet.

En af de i alt tre tilstedeværende betjente har fortalt efterforskere, at betjentene tvang Adama Traoré ned på jorden med deres samlede kropsvægt.

Adama Traoré mistede bevidstheden i politibilen og døde på en nærliggende politistation. Han var stadig i håndjern, da ambulancereddere nåede frem.

Fredag rensede medicinske eksperter de tre betjente, da eksperterne konkluderede, at Traoré ikke døde af kvælning, men af "kardiogent lungeødem" tilknyttet hans dårlige helbred.

Omvendt har en medicinsk rapport bestilt af den unge mands familie konkluderet, at Adama Traoré døde af kvælning.

