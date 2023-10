Den tidligere ukrainske – og prorussiske – toppolitiker Oleg Tsarjov er natten til fredag angiveligt blevet forsøgt dræbt.

Han er blevet skudt to gange, lyder det på hans Telegram-profil.

Her bliver det videre oplyst, at familien har bekræftet hændelsen, der fandt sted på Krim-halvøen.

Begge de russiske nyhedsbureauer Ria og Tass har også fredag omtalt attentatforsøget, efter at den opsigtsvækkende nyhed har floreret blandt russiske militærbloggere.

Her har det lydt, at hans tilstand er meget alvorlig.

Oleg Tsarjov har tidligere siddet i det ukrainske parlament for det Ruslandvenlige parti Regionernes Parti, og han var også i en kort periode præsidentkandidat i 2014.

Samme år blev han leder af en sammenslutning i de russiskbesatte områder Donetsk og Luhansk og kæmpede dermed for deres løsrivelse fra Ukraine.

Det har gjort Oleg Tsarjov til en forhadt mand i hjemlandet, hvor han sidste år in absentia blev idømt 12 års fængsel for forræderi og for at forsøge at omstyrte landet.

I forbindelse med den russiske invasion af Ukraine sidste år blev han nævnt som en mulig ny præsident i landet, hvis det var lykkedes Rusland at vælte styret i Kyiv.

I de senere år har Oleg Tsarjov boet på den russisk-annekterede Krimhalvø, hvor han har ledet et sanatorium.

Det var her han i nat blev skudt ved midnatstid.

Der er ingen informationer om, hvem der skulle have affyret de to skud.