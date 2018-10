- Ingen ved, hvordan Letland vil udvikle sig i næste måned, siger valgforsker forud for lørdagens valg.

København. Prorussiske partier kommer til at sætte et stærkt præg på lørdagens parlamentsvalg i Letland, som har et stort russiske mindretal.

Det vurderer to valgforskere.

- Ingen ved, hvordan Letland vil udvikle sig i næste måned, siger valgforskeren Marcis Krastins til nyhedsbureauet AFP forud for valget i den baltiske stat.

Ifølge Krastins er der en reel mulighed for, at Letland vil få en ny regering bestående af "populister og prorussiske politikere", hvis disse grupper kan finde støtte hos et tredje parti til dannelsen af en koalition.

Dette vil skabe dyb bekymring hos mange letter, efter at den baltiske stat i et halvt århundrede var besat af Sovjetunionen forud for selvstændigheden i 1991.

- Læg mærke til, hvordan det prorussiske parti Harmony lover at skære forsvarsudgifterne ned til en procent af bnp, påpeger en anden politilog, Marcis Bendiks.

- Det er et brud vendt mod Nato-landenes gensidige forståelse, tilføjer han.

Bendiks siger til dagbladet NRA, at et valgløfte om at nedskære forsvarsudgifterne er helt centralt for det prorussiske parti.

Letland blev optaget i Nato i 2004, og det har været et entusiastisk medlemsland i den vestlige alliance.

Trusler fra præsident Donald Trump lammede Nato-landenes stats- og regeringschefer under et topmøde i sommer. Her skærpede USA's præsident retorikken med krav om, at alle bruger to procent af bruttonationalproduktet (bnp) på forsvar.

Det krav står USA ved.

Harmony var tidligere allieret med præsident Vladimir Putins parti, Forenede Rusland. Det er i dag populært hos russerne i Letland. De udgør omkring en fjerdel af befolkningen.

Partiet har ved de tre seneste valg fået de fleste stemmer, men det har ikke kunnet finde partnere, så det kunne danne regering.

Efter valget i 2014 dannede centrumhøjrepartiet De Grønne og Landmændenes Union, højrefløjspartiet National Alliance samt centrum-højre partiet Enhed en koalition bestående af de tre partier.

Men trods økonomisk fremgang har de tre partier tabt terræn, og der hersker nu stor usikkerhed om den politiske udvikling.

/ritzau/AFP