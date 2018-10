Indbyggerne i Letland har holdt parlamentsvalg. Et prorussisk parti ser ud til at få et kanonvalg.

Riga. Det prorussiske parti Harmoni ligger til at få knap 20 procent af stemmerne ved valget i Letland.

Det siger en valgstedsmåling, der er offentliggjort i Letland, umiddelbart efter at valglokalerne lukkede lørdag klokken 19.00.

LTV-målingen siger, at partiet får 19,4 procent af stemmerne, og det er to procentpoint mere end den seneste meningsmåling fra det statslige tv gav partiet.

Omkring en fjerdedel af Letlands to millioner indbyggere er russere eller af russisk afstamning.

Valgstedsmålingen siger, at det populistiske parti KPV får 11,5 procent af stemmerne.

Midterpartiet Unionen af Grønne og Landmænd, hvor premierminister Maris Kucinski kommer fra, ligger til 9,7 procent.

Partiet er i koalition med to andre partier, og denne koalition ligger til at få 29,2 procent af stemmerne.

De tre partier skal - hvis valgstedsmålingen holder vand - ud at finde endnu en koalitionspartner for at få flertal.

Det endelige resultat fra valget ventes ifølge det franske nyhedsbureau AFP først natten til søndag.

Partierne i Letland har trods deres uenighed hidtil været enige om at holde Harmoni-partiet fra magten.

De andre partier forsøger at knytte den baltiske republik tættere til Vesten.

Letland, der genvandt sin selvstændighed i 1991, var en del af det gamle Sovjetunionen og har en 276 kilometer lang grænse til Rusland.

Harmoni har tidligere været allieret med den russiske præsident Vladimir Putins Parti, Forenet Rusland, men en samarbejdsaftale blev ophævet i fjor.

Letland er medlem af både EU og forsvarsalliancen Nato.

Harmoni vil beholde Letland i både EU og Nato, men ønsker også tættere økonomiske bånd til Rusland.

Reuters noterer efter valgstedsmålingen lørdag aften, at proeuropæiske partier ser ud til at få et godt valg.

/ritzau/Reuters