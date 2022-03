»Jeg har ingen respekt for dig.«

Sådan sluttede et pressemøde ved togstationen i byen Przemys i Polen, som altså tog sig en gevaldig, uventet drejning.

Den prominente og kontroversielle italienske politiker Matteo Salvini var på visit hos bogmesteren i Przemys, Wojciech Bakun.

Til at starte med lignede pressemødet et hvert andet, men det eskalerede på et splitsekund.

For Matteo Salvini har en blakket fortid, hvor han tidligere har udtrykt stor sympati for den russiske leder Vladimir Putin og beskrevet ham som »en af verdens bedste statsmænd.«

Derudover har han flere gange iført sig en T-shirt med et motiv af Putin på. Blandt andet i det italienske parlament og på den røde plads i Rusland.

clear conscience comes cheap for Salvini, after praising and backing Putin for years pic.twitter.com/yAwydNDcuW — marco scandelin (@MScandelin) March 7, 2022

Og det er ikke gået borgmesteren i Przemys' næse forbi. Derfor havde Bakun gemt en overraskelse til Salvini inde bag sin jakke.

»Jeg har en personlig besked til senatoren Salvini, som jeg gerne vil tage med til flygtningecenteret ved grænsen for at se, hvad din ven Putin har gjort.«

»Hvad han har gjort ved de 50.000 personer, der krydser grænsen hver dag,« siger Wojciech Bakun.

Borgmesterens budskab blev sagt på polsk, hvorfor Salvini var uforstående, men det ændrede sig straks, da Bakun trak overraskelsen frem.

En hvid T-shirt med et billede af en kampklædt Vladimir Putin og teksten 'Ruslands hær'. Magen til den Savini tidligere har haft på.

Foto: DAREK DELMANOWICZ

»Hvis du tager den her på, er du meget velkommen,« siger Wojciech Bakun.

Det var en tilsyneladende rystet Salvini, der gik i forsvarsposition, efter at have set T-shirten.

»Vi hjælper flygtninge, børn, mødre og fædre fra Ukraine,« sagde Matteo Salvini, mens Bakun holdt sin tale.

Herefter valgte Salvini at skride midt under pressemødet, og det udløste den sidste kommentar fra borgmester Bakun, der skiftede sproget over til engelsk.

»Jeg har ingen respekt for dig.«

Men selvom pressemødet stoppede i det øjeblik, fortsatte de opsigtsvækkende scener bagefter, hvor en ilter kameramand råbte mod den flygtende Salvini.

»Klovn!« råbte han.

I videoafspilleren øverst i artiklen kan du se scenerne, da Bakun tog T-shirten frem.