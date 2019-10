Myndighederne har diskvalificeret Joshua Wong fra at stille op til distriktsrådet i Hongkong, meddeler han.

Myndighederne i Hongkong har udelukket den prominente prodemokratiske aktivist Joshua Wong fra at stille op til valg.

Det oplyser Wong natten til tirsdag dansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

I en meddelelse har valgkommissionen i Hongkong erklæret, at Wongs nominering til at stille op til distriktsrådet i Hongkong er blevet dømt "ugyldig".

Aktivisten oplyser selv, at han er den eneste kandidat, som er blevet diskvalificeret til at stille op til det kommende valg.

Valget til distriktsrådet i Hongkong skal efter planen afholdes i november.

- Jeg fordømmer på det stærkeste regeringen for at gennemføre politisk screening og censur ved at fratage mig mine politiske rettigheder, skriver Wong på Facebook ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den fremtrædende aktivist meddelte i slutningen af september, at han ville stille op til distriktsrådet.

Wong var bare 17 år, da han stod i spidsen for massedemonstrationer i Hongkong i foråret 2014.

Sidste år blev han idømt tre måneders fængsel for sin rolle i protesterne. Dommen blev senere reduceret til to måneders fængsel, fordi han var under den kriminelle lavalder, da han blev anholdt.

Han har efterfølgende været en af de ledende skikkelser i de igangværende demonstrationer i storbyen, der har pågået i knap fem måneder.

Demonstrationerne startede som en protest mod et kontroversielt lovforslag, der ville gøre det muligt at udlevere borgere til retsforfølgelse i Kina. Det er siden hen blevet droppet.

Protesterne er dog fortsat som en mere generel kritik af Hongkongs bystyre og Kinas forsøg på at øge kontrollen med den delvist uafhængige by.

Hongkong hører under Kina som en særlig selvstyrende region, der har delvist selvstyre under devisen "ét land - to systemer".

Det betyder blandt andet, at storbyen har en mere demokratisk styreform, et uafhængigt retssystem og en friere presse.

Frem til 1997 var Hongkong en kronkoloni under britisk kontrol.

/ritzau/