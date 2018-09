Tidligere leder af prokurdisk parti får fængsel i fire år og otte måneder for at planlægge angreb i Tyrkiet.

Ankara. En domstol i Tyrkiet har idømt den prokurdiske leder Selahattin Demirtas fængsel i fire år og otte måneder for at sprede "terroristisk propaganda".

Det rapporterer den tyrkiske tv-station CNN Türk.

Selahattin Demirtas har været tilbageholdt af politiet siden 2016.

Han er sigtet for at have været med til at planlægge angreb på landets sikkerhed sammen med det forbudte kurdiske arbejderparti, PKK.

Den 45-årige Demirtas stod i spidsen for Tyrkiets største prokurdiske parti, HDP, da det i 2015 for første gang blev valgt ind i det tyrkiske parlament.

Han blev anholdt i kølvandet på det fejlslagne militærkup i Tyrkiet i juli 2016.

Demirtas er en af landets bedst kendte politikere og er blevet kaldt "kurdernes Obama".

Foruden Demirtas blev en anden tidligere HDP-politiker, Sirri Sureyya Onder, idømt fængsel i tre år og seks måneder i samme sag, rapporterer CNN Türk.

/ritzau/Reuters