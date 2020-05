Joe Biden er den eneste kandidat tilbage i kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat.

Joe Biden står til at vinde Demokraternes primærvalg i delstaten Nebraska.

Det viser prognoser fra nyhedsbureauet AP og det amerikanske medie CNN natten til onsdag dansk tid.

Den tidligere vicepræsident er den eneste kandidat, der er tilbage i kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat ved valget i november.

Senator Bernie Sanders trak sig fra valgkampen i sidste måned og gav sin støtte til Joe Biden.

Men Sanders valgte at blive på stemmesedlerne for at samle flest mulige delegerede og dermed få større indflydelse på Demokraternes politik ved partiets konvent til sommer.

USA's præsident, Donald Trump, står ifølge CNN og AP til at vinde Republikanernes primærvalg. Også han er den eneste kandidat.

