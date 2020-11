Allerede nu stiger kurven over coronasmitte mere brat i Skåne, end regionen har forudset i prognoser.

Antallet af coronapatienter på sygehusene i den sydsvenske region Skåne risikerer at kulminere i juledagene.

Det skriver avisen Sydsvenskan på baggrund af en prognose fra Region Skåne.

Regionen har forsøgt at fremskrive, hvor stor en belastning sygehusene vil opleve i de kommende måneder.

I det værste scenarie peger kurven i retning af, at der i slutningen af december vil være 250 indlagte coronapatienter. Dertil kommer 30 indlagte på regionens intensivafdelinger.

Hvis det holder stik, vil det være tre gange så mange indlagte, som der var i foråret. Da det var på sit højeste, var 91 coronapatienter indlagt på et hospital i Skåne.

Udregningerne baserer sig på, hvordan situationen var i Stockholm i foråret. Men allerede nu stiger kurven mere brat i Skåne, end regionen har forudset i prognosen.

- Ja, og desværre kan vi ikke sige med sikkerhed, at vi har knækket kurven. Vores håb er, at de skærpede generelle råd for Skåne vil føre til det, men vi ved det ikke, siger Mats E. Persson, der er chef for Region Skånes krisestab, til Sydsvenskan.

På Skånes hospitaler er man nu i gang med at forberede sig og øge antallet af sengepladser til coronapatienter. Ansatte flyttes til andre afdelinger for at kunne tage sig af det øgede antal indlagte, der forventes, skriver avisen.

Søndag aften vil statsminister Stefan Löfven holde en tv-transmitteret tale til nationen. Det er på forhånd ventet, at han vil opfordre svenskerne til "at gøre deres pligt" og bidrage til at vende smitteudviklingen.

/ritzau/TT