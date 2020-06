Der var masser af håndsprit men ikke så mange vælgere på valgstederne søndag i et politisk splittet Serbien.

Regeringspartiet Det Progressive Parti (SNS) står til en jordskredssejr ved søndagens parlamentsvalg i Serbien.

Partiet ser ud til at få 63 procent af stemmerne, viser de første prognoser fra analyseinstituttet Ipsos og den uafhængige observatør CeSID.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Nummer to bliver socialistpartiet SPS med omkring 10 procent. SPS er i regering med SNS.

Prognosen viser, at valgets nummer tre bliver det lille oppositionsparti Spas med 3,9 procent. Ingen andre partier ser ud til at klare spærregrænsen på tre procent.

Det skyldes især, at store dele af oppositionen har boykottet valget. Det har også været med til at nedbringe valgdeltagelsen.

Allerede sidste år meddelte den serbiske opposition, at den ville boykotte valget.

Det er sket i et forsøg på at tiltrække udenlandsk opmærksomhed på den demokratiske tilbagegang, som ifølge oppositionen finder sted under præsident Aleksandar Vucics ledelse. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Oppositionen beskylder Vucic for at manipulere både medierne og økonomien i et forsøg på at sikre sig genvalg.

En time inden at valgstederne lukkede klokken 20, havde blot 45 procent af vælgerne stemt. Det viser en måling fra Ipsos, skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Det er den laveste valgdeltagelse i seks år.

Meningsmålinger har på forhånd spået en stor sejr til Vucics regeringsparti, SNS.

Han var populær, allerede inden coronaudbruddet ramte Serbien. Men hans håndtering af udbruddet har fået hans popularitet til at stige yderligere.

Corona har kostet omkring 260 ud af Serbiens omkring ni millioner indbyggere livet. Til sammenligning har Danmark omkring 600 døde, men med færre indbyggere.

Store dele af oppositionen håber, at valgdeltagelsen vil ende under 50 procent. Det vil sende et signal om den udbredte utilfredshed med Vucic, skriver dpa.

Dele af oppositionen valgte dog at droppe boykotten, efter at spærregrænsen blev sat ned fra fem til tre procent. Dermed øjnede mindre partier en chance for at blive valgt ind i parlamentet.

Valget skulle have fundet sted i april, men blev udskudt på grund af det globale coronaudbrud.

Alle valgtilforordnede bar masker og handsker, og samme tilbud blev givet til vælgerne - foruden dunke med håndsprit.

I alt havde knap 6,6 millioner serbere mulighed for at stemme ved søndagens valg. Foruden medlemmer til parlamentet skulle der også vælges repræsentanter til regionale og lokale styrer.

/ritzau/