To prognoser peger på, at ANC i Sydafrika for første gang har mistet sit flertal i landets parlament.

I en prognose fra en sydafrikansk forskningsenhed skønnes det, at Nelson Mandelas gamle parti, ANC, har fået cirka 42 procent af stemmerne ved valget i landet.

Dermed mister ANC for første gang sit flertal siden apartheidstyrets afskaffelse, fremgår det af prognosen, der er udarbejdet i samarbejde med det nationale tv, SABC.

Det er en prognose, der baserer sig på 8,5 procent af de optalte stemmer efter onsdagens valg. Den har en fejlmargin på to procent, lyder det fra Rådet for Videnskabs- og Industriforskning (CSIR), der stå bag prognosen.

En prognose fra tv-selskabet eNCA viser ligeledes, at ANC vil miste sit flertal i parlamentet.

Her hedder det, at ANC vil ende med at få 45 procent af stemmerne.

Det flugter til forventningerne om, at ANC for første gang siden opgøret med apartheid i første halvdel af 1990'erne, ikke længere vil råde over et flertal i parlamentet efter valget onsdag.

ANC er den tidligere sorte frihedsbevægelse, hvis mest berømte leder var Nelson Mandela. Han blev i 1994 Sydafrikas første sorte præsident.

ANC som parti har aldrig tidligere fået under 62 procent af stemmerne ved valg.

Nelson Mandela var leder af ANC, der kæmpede mod det racistiske hvide apartheidstyre i Sydafrika. Han blev fængslet af regimet og blev efter 27 års fængsel løsladt i 1990.

I 1994 blev der afholdt et demokratisk valg for første gang med deltagelse af Sydafrikas sorte. ANC vandt stort. Mandela blev præsident og sad på posten til 1999.

Men i en lang årrække har ANC været forbundet med korruption, og partiet klandres i mange kredse for Sydafrikas 30 procent arbejdsløshed, strømudfald og høje kriminalitet.

Oppositionens førende parti, det liberale Demokratisk Alliance, der tæller mange hvide vælgere, står på 26,3 procent, efter 10 procent af stemmerne er talt op. Det stærkt venstreorienterede Økonomiske Frihedskæmpere får 8,1 procent.

