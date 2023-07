Endnu en Putin-kritiker er nu midlertidigt taget ud af spillet.

Igor Girkin, der er veteran og i mange år en stor støtte for Putin, er her til morgen angiveligt blevet anholdt i Rusland. Det oplyse Girkins hustru på Telegram.

Det samme skriver det russiske nyhedsbureau Ria, melder VG.

Efter sigende er Girkin, som også går under navnet Igor Strelkov, blevet anholdt på baggrund af beskyldninger om ekstremisme.

Siden sin afskedigelse fra det russiske militær, og specielt siden den russiske invasion af Ukraine, har den tidligere hærfører gjort sig som militærblogger, hvor han har været en stor fortaler for krigen.

Samtidig har han kritiseret både det russiske militær og Vladimir Putin i skarpe vendinger for at være for blødsøden.

Senest har Girkin for eksempel beskrevet Putin som en ‘inkompetent idiot.’

Den tidligere, russiske FSB-agent er blandt verdens mest eftersøgte mænd og har længe været en kontroversiel skikkelse uden for Ruslands grænser.

Girkin var en del af den russiske hær i mange år, men da Krim blev annekteret og der brød kampe ud i det østlige Ukraine, droppede Girkin sit job i toppen af den russiske efterretningstjeneste for at tage til fronten med seperatiststyrkerne i Donbas.

Det gjorde ham for alvor kendt i Rusland.

Girkin vandt kontrollen over byen Slovjansk med en samling soldater, der i bedste fald beskrives som 'irregulær'.

Ikke længe efter vandt den ukrainske hær Slovjansk tilbage. Men Girkins berømmelse var allerede sikret i Rusland.

Girkin blev afskediget, da de russiskvenlige separatister skød et fly fra Malaysia Airlines ned og dræbte alle 298 civile ombord.

Derfor er der også en international arrestordre på Igor Girkin.