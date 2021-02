51-årige Siv Jensen, der har været Fremskrittspartiets mangeårige ansigt udadtil, trækker sig fra posten.

Det norske parti Fremskrittspartiet, der blandt andet kæmper for streng indvandringspolitik og bedre ældrepleje, skal på jagt efter en ny leder.

Det står klart, efter at partiets mangeårige leder, Siv Jensen, har trukket sig.

På et pressemøde torsdag eftermiddag fortæller Siv Jensen således, at hun forlader den lederpost, som hun har besiddet siden 2006. Hun meddeler desuden, at hun ikke stiller op til genvalg i Norges parlament, Stortinget.

- Det her valg har ikke været let, men jeg er overbevist om, at det er det rigtige valg, siger hun på en pressekonference.

Den profilerede partileder afviser, at dårlige meningsmålinger har spillet ind på beslutningen, som angiveligt har været længe undervejs.

- Egentlig har de dårlige målinger vækket min kampgejst, så det er overhovedet ikke grunden til min beslutning, siger hun.

/ritzau/NTB