Mediemogulen Jimmy Lai, der er udtalt kritiker af det kinesiske styre, er igen blevet anholdt i Hongkong.

En af Hongkongs mest profilerede entreprenører og demokratiforkæmpere Jimmy Lai er blevet anholdt.

Det melder Jimmy Lais medievirksomhed Next Digital tidligt mandag morgen lokal tid. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Han er blevet anholdt for mistanke om samarbejde med udenlandske magter i forbindelse med en omstridt sikkerhedslov, som Kina indførte i Hongkong i juni.

- Jimmy Lai er blevet anholdt på grund af samarbejde med udenlandske magter, udtaler Mark Simon, der er administrerende direktør i Next Digital.

Det fremgår ikke, hvilke "magter" der er tale om.

En politikilde bekræfter over for nyhedsbureauet AFP, at Lai er blevet anholdt og sigtet for samarbejde med udenlandske magter og for bedrageri.

Anholdelsen kan potentielt få store konsekvenser for den 71-årige Jimmy Lai, da den nye sikkerhedslov forbyder oprør eller forsøg på løsrivelse. Det kan give fængsel på op til livstid.

Mediemogulen og milliardæren Jimmy Lai er en udtalt kritiker af det kinesiske styre, og han har spillet en central rolle for den prodemokratiske bevægelse i Hongkong.

I et interview med Reuters i maj lovede Lai at blive i Hong Kong og fortsætte med at kæmpe for demokratiet, selv om han forventede at være et af målene for den nye sikkerhedslov.

I slutningen af februar blev Jimmy Lai anholdt og sigtet for ulovligt at have deltaget i en forbudt demonstration mod regeringen i Hongkong den 31. august sidste år.

Tilbage i 2014 blev Jimmy Lai også anholdt, efter at han nægtede at forlade en prodemokratisk demonstration i Hongkong.

I slutningen af juli anholdt Hongkongs politi fire yngre studerende for mistanke om brud på sikkerhedsloven.

Det var første gang, at loven blev anvendt til anholdelser, som ikke har forbindelse til demonstrationer.

/ritzau/