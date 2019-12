En australsk professor forstår ikke, at turister kunne besøge vulkanen White Island, der gik i udbrud mandag.

Der er flere spørgsmål, der trænger sig på i kølvandet på et dødeligt vulkanudbrud på White Island i New Zealand mandag.

Det siger den newzealandske premierminister, Jacinda Ardern, tirsdag.

Blandt andet spørgsmålet om hvorfor turister fik lov til at gå på den aktive vulkan, der i de seneste uger har vist et forhøjet alarmniveau.

Fem mennesker er allerede bekræftet døde, mens otte andre - herunder newzealændere samt turister fra Australien, Storbritannien, USA, Kina og Malaysia - fortsat er savnet.

- Der vil blive stillet spørgsmål, som skal besvares af de relevante myndigheder, siger Jacinda Ardern tirsdag morgen lokal tid til Radio New Zealand.

Ifølge premierministeren har vulkanen været aktiv i flere årtier.

Professor Ray Cas fra afdelingen for jord, atmosfære og miljø på Monash University i den australske by Melbourne kalder White Island "en katastrofe, der har ventet på at ske i mange år".

- Efter at jeg har besøgt stedet to gange, har jeg altid følt, at det var for farligt at tillade de daglige turistgrupper, der besøger den ubeboede vulkanø med båd og helikopter, siger han.

I november hævede myndighederne alarmniveauet for udbrud på vulkanøen White Island til to, fordi forskere havde observeret stigende mængder af svovldioxid - en hovedindikator for stigende magma dybt inde i vulkanen.

Mandag eftermiddag lokal tid blev alarmniveauet hævet til fire, hvilket er det næsthøjeste trin på skalaen

Indtil november havde alarmniveauet været på niveau et siden det seneste udbrud i 2016.

- Det er en uforudsigelig, levende vulkan, siger Jacinda Ardern tirsdag.

White Island er privatejet, og det er op til turarrangører at beslutte, hvornår de tager turister med ud til New Zealands mest aktive vulkan.

Vulkanøen ligger i Pacific Ring of Fire. Ildringen er betegnelsen for det bælte af vulkaner, der ligger rundt langs de asiatiske og amerikanske stillehavskyster.

Cirka fire femtedele af alle verdens jordskælv og vulkanudbrud finder sted i bæltet.

En af turarrangørerne til øen - White Island Tours - skriver på sin hjemmeside, at den arrangerer ture til vulkanøen under forskellige alarmniveauer.

Dog skal "passagerer være opmærksomme på, at der altid er en risiko for udbrud uanset alarmniveau".

/ritzau/dpa