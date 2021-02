37 grader, blå himmel og ferie var lig med tætpakkede strande i Storbritannien.

Tusindvis af britere strømmede til kysterne, da temperaturerne gik amok i sommer. Alt imens sad de lokale byråd på kontorerne og forbandede de mange strandbesøg.

Men ifølge en britisk forsker var forargelsen uberettiget. Det skriver The Guardian.

Mark Woolhouse, der er professor ved University of Edinburgh og rådgiver for Storbritannien under coronapandemien, mener nemlig ikke, at nogle af de mange coronaudbrud i Storbritannien har rødder til strandbesøg.

»Henover sommeren blev vi mødt af nyheder og billeder med tætpakkede strande – og der var ramaskrig over det.«

»Men der var ingen udbrud knyttet til offentlige strande. Faktisk er der ikke sporet et eneste coronatilfælde til en strand. Ikke nogensinde og ikke noget som helst sted i verden, af hvad jeg har hørt,« udtaler professoren.

Disse kommentarer er en stor kontrast til de opfordringer, som byrådene i Bournemouth, Brighton, Christchurch og Poole kom med i juli. De opfordrede borgere til at holde sig fra strandene. Angiveligt fordi 'social afstand var umuligt'.

Derudover frygtede man også, at et stigende antal turister ville besøge byerne, hvilket vanskeliggjorde mulighederne for at holde afstand.

Lucy Yardley, professor i sundhedspsykologi hos University of Southampton, foreslår, at den britiske regering tager ved lære fra sidste sommer og minder folk om, at der er stor forskel på inden- og udendørs aktivitet.

»Det er et vigtigt budskab. Forskellen på inde og ude er enorm,« siger hun.

Med til byrådenes reaktioner skal det siges, at coronapandemien var i et forholdsvis tidligt stadie, og at myndighederne verden over kæmpede med at finde ud af, hvad coronavirus var for en størrelse.