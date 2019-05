EP-valget blev et skelsættende brud med 40 års politik - men ikke til det værre ifølge Marlene Wind.

De foreløbige resultater af europaparlamentsvalget viser stor tilbagegang for parlamentets to største partigrupper, konservative EPP og socialdemokratiske S&D.

Det er ifølge EU-professor Marlene Wind "skelsættende", da den liberale gruppe Alde samtidig ser ud til at vokse med 39 mandater til i alt 105, mens De Grønne bliver EU's fjerdestørste gruppe med 67 mandater i alt.

- Fordi på den måde er der sket et brud med de 40 år, hvor to partier, EPP og S&D, har kunnet skabe flertal sammen og styret den daglige politik, udpegelser til toneangivende poster og meget andet, siger Wind.

Ifølge EU-Parlamentets nyeste offentliggjorte tal beholder EPP med 180 mandater sin førertrøje i parlamentet. Det er et fald på 41 mandater i forhold til valget i 2014.

S&D skrumper med 39 pladser, men forbliver det næststørste parti med 152 mandater.

EU-Parlamentet er på den måde blevet et mere "almindeligt" parlament i den forstand, at de to store partier nu må åbne op og danne nye alliancer.

- Det mener jeg egentlig, er et sundere parlament, hvor man går mere på kompromis og giver noget her og tager noget der, siger Marlene Wind.

I de foreløbige resultater står de højrenationale, EU-skeptiske partier til at blive styrket og får i alt 172 mandater. Det er ifølge Marlene Wind ikke nok til at påvirke EU markant.

- Så Salvinis drøm om at mobilisere nok EU-skeptiske kræfter til at blokere og fundamentalt ændre EU er brast, siger Wind.

- Idéen om, at "sorte" EU-skeptiske partier ville tonse ind i parlamentet og lave ravage i de næste fem år, ser ikke ud til at blive til virkelighed med de tal, vi har nu, siger hun.

Lederne af både EPP og S&D afsagde sig efter de foreløbige resultaters offentliggørelse at samarbejde med grupper, der modvirker EU og dets værdier.

- De (EPP og S&D, red.) kommer til at kigge mod Alde og De Grønne, som jo begge er EU-positive partier og har flere mærkesager til fælles med de store midterpartier, siger Wind.

De foreløbige resultater er baseret på nationale målinger, delvise resultater og valgstedsmålinger.

