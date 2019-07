Vestager står til at blive næstformand i EU-Kommissionen. Det kan blive en ganske stærk post, mener professor.

Selv om Margrethe Vestager ikke er blevet formand for EU-Kommissionen, så kan posten som næstformand også være magtfuld.

Det forklarer Derek Beach, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet.

- Det bliver den kommende kommissionsformand, som bestemmer, hvor vigtig den post er. Men ser vi tilbage, så er det en virkelig vigtig post, som man lavede for at kunne give ansvar til en person, som kan gå på tværs af de forskellige generaldirektorater.

- Så hvis den nye kommissionsformand har tænkt sig at køre med samme model, bliver det en ganske stærk post, som Margrethe Vestager kommer til at besidde, siger han.

Det er tirsdag aften, at stats- og regeringscheferne er blevet enige om, hvem de vil nominere til en række topposter i EU.

Der er peget på Ursula von der Leyen som ny kommissionsformand, og Margrethe Vestager står til at blive næstformand sammen med hollænderen Frans Timmermans.

Før de kan vide sig sikre på posterne, skal EU-Parlamentet dog godkende dem ved en afstemning. Det siger EU-traktaten.

Ursula von der Leyen, der har været Tysklands forsvarsminister, skal ifølge Derek Beach ses som en kompromisløsning.

For det var tyske Manfred Weber, som officielt blev valgt som kandidat for den største gruppe i EU-Parlamentet med meget overbevisende opbakning i november.

Men trods støtten i den borgerlige EPP-gruppe har EU-landenes stats- og regeringschefer aldrig været varm på idéen om Weber i topjobbet.

Derek Beach forklarer, at stats- og regeringscheferne nødigt vil have, at parlamentet får lov til at bestemme, hvem der får den magtfulde post som formand for EU-Kommissionen.

- Man vil gerne bryde den præcedens, som parlamentet har forsøgt at skabe. Så de har lavet lidt af et kompromis med parlamentet.

- De har godt nok valgt en tysk konservativ. Men til gengæld har de valgt en, de selv gerne ville have. Særligt vil statslederne gerne have en, som har ministererfaring. Det havde parlamentets kandidat Manfred Weber ikke. Og så hjælper det også, at det nu er en kvinde, siger professoren.

