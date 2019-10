Han tog ti kendisser med tilsammen 170 millioner følgere på Instagram. Og så brugte han ellers Twitter, Instagram og Facebook til at kortlægge deres flyrejser.

Nu er den svenske professor Stefan Gössling klar med sin konklusion på sin forskning, og den lyder: skam jer. Eller rettere sagt: flyskam jer.

Således sender professoren fra Lunds Universitet altså en kollektiv klima-skideballe til Bill Gates, Emma Watson, Jennifer Lopez, Karl Lagerfeld, Mark Zuckerberg, Meg Whitman, Oprah Winfrey, Andre Schürrle, Felix von der Laden og Paris Hilton

For når enkelt individer flyver så meget og på en måde, så de forurener op til 10.000 gange mere end en gennemsnitlig person, er det på tide, at de tager et ansvar.

Tip B.T.: Har du oplevet at blive udskammet pga. dit forbrug eller flyrejser? Eller har du modsat valgt at ændre dine forbrugsvaner med troen på, at det gør en forskel?

»Hvis vi skal reduceres udledningen, er det på tide at ansvarliggøre enkeltindivider, som udleder enormt store mængder CO2, samtidig med at de glorificerer livsstilen positivt på de sociale medier,« siger Stefan Gössling til VG og fortsætter:

»Bill Gates kunne jo f.eks. bruge en brøkdel af sin formue på at starte en fabrik, der udvikler syntetisk flybenzin.«

Det er da også verdens rigeste mand, Bill Gates, der topper listen med 356 timer i luften i 2017.

Vis dette opslag på Instagram Hello from Tanzania, Instagram! I just had a great lunch with some amazing kids at Kicheba Primary School in Muheza and met Upendo Mwingira, a remarkable physician who has dedicated her career to fighting neglected tropical diseases. Melinda and I have been coming to Tanzania for many years now. I always love seeing how much progress the country has made to improve health and provide opportunity. Plus, the scenery is stunning. Whenever I travel to places like this, I wish others could come along and meet the people I get to meet. I have no doubt it would leave them as optimistic as I am about progress happening around the world. I’ll be sharing photos from my adventures here on Instagram, and I hope you’ll follow along. Et opslag delt af Bill Gates (@thisisbillgates) den 11. Aug, 2017 kl. 9.58 PDT

Dermed har han udledt 1.629.000 kg CO2 alene ved sine angivne flyrejser i 2017, hvor en gennemsnitlig person udleder 115 kg CO2 på flyrejser.

Paris Hilton rammer en anden plads med 286 timer i luften, mens Jennifer Lopez kommer ind på en tredjeplads med 233 timer i luften.

Det er dog ikke alene længden af flyrejsen som afgør CO2 udslippet. Flvver man f.eks. på business class fremfor økonomi, er udslippet næsten dobbelt så stort. Og med privatfly kan man ifølge professoren gange med 10.

Derfor overhaler Jennifer Lopez Oprah Winfrey i det endelige CO2 regnskab - selvom hun har været langt færre timer i luften.

Vis dette opslag på Instagram Trying a new sport in Kauai with one of the best @kai_lenny. Et opslag delt af Mark Zuckerberg (@zuck) den 18. Aug, 2019 kl. 10.41 PDT

Karl Lagerfield og Emma Watson er med hhv. 24 og 71 timer i luften de mindst flyvende kendisser i studiet. De ligger dog stadig over gennemsnittet.

Klimaforskningen har allerede vist, at 10 procent af menneskeheden står for over halvdelen af den CO2, der bliver udledet globalt. Og det var netop den ulighed i udledningen af CO2, som den svenske professor gerne ville sætte yderligere fokus på med sin forskning.

Stefan Gössling understreger, at flyskam ikke skal ses som noget negativt, men nærmere som et spejl. Et spejl, som tvinger os til at overveje vores sociale og moralske normer.

Og det spejl håber han så, at Bill Gates, Paris Hilton, Jennifer Lopez m.fl. vil ta’ et kig på sig selv i.