Carl Hart har gennem hele sit liv forsøgt at modarbejde hårde stoffer.

Som professor i psykologi og neurovidenskab har han forsket i stoffer i 25 år med målet om at oplyse andre om de skadelige virkninger, som stoffer har på menneskets mentale og fysiske helbred.

Men da han selv prøvede heroin for allerførste gang i 2014, fik han øjnene op for en helt ny virkelighed, skriver Insider.

Efter indtagningen af den korte hvide bane oplevede han en drømmende bedøvelse, mens alt stress og jag forsvandt.

Nu kæmper han i stedet for at legalisere hårde stoffer.

»Mit heroinforbrug er lige så rekreativt som mit alkoholforbrug,« skriver han i sin nye bog 'Drug Use for Grown Ups', som han har arbejdet på, lige siden han indledte sit eget forbrug af heroin.

»Ligesom ferie, sex og kunst er heroin et af de redskaber, jeg bruger til at opretholde balancen i mit arbejdsliv.«

Bogen er en kærlighedserklæring til stoffer, idet en række argumenter præsenteres for, hvorfor, ifølge professor Hart, stoffer har en positiv indvirkning på mennesket.

Hans forskning peger blandt andet på, at heroin kan virke smertelindrende, mens et stof som metamfetamin har nogle kortvarige positive effekter som hurtigere reaktionsevne og bedre koncentrationsevne.

Herudover forklarer professoren, at familien støtter hans livsstil, og at han ikke har nogen problemer med sine pligter som akademiker, mand, far og skatteyder.

Flere eksperter, som Insider benytter, er dog lodret uenige med Carl Hart. Et dagligt forbrug af heroin udvikler sig hurtigt til et misbrug, og det kan være skadeligt for hjernen, påpeger Anna Lembke, der er direktør hos Stanford Addiction Medicine Dual Diagnosis Clinic.

Herudover undertrykker heroin vejrtrækningsfunktionen, og ved en overdosis risikerer man at blive kvalt. I 2018 døde 15.000 amerikanere af en overdosis heroin.

Men det skræmmer ikke Carl Hart.

For selvom hårde stoffer er ulovlige, får det ikke folk til at stoppe. Det må folk indse, og det er essensen med bogen, forklarer han.

Han forstår faktisk slet ikke, hvorfor det fortsat er ulovligt nu om dage:

»Hvad er der så galt ved at forkæle sig selv med et par baner ved pejsen om aftenen?«