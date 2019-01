Lööf skal ikke forvente, at forholdet til de andre borgerlige partier forbliver det samme, siger professor.

De fire svenske partier Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet og Liberalerna kunne fredag præsentere et udkast til en ny regeringsaftale.

Ifølge Drude Dahlerup, professor emerita i statskundskab ved Stockholm Universitet, er det sandsynligt, at Sverige i næste uge kan udpege dets nye statsminister efter fire måneders tovtrækkeri siden valget i september.

- Det er selvfølgelig stadig et udkast, så det skal selvfølgelig godkendes først af de forskellige partiers styrende organer.

- Men man må jo regne med, at det her går igennem, siger Drude Dahlerup.

Fredag eftermiddag holdt Centerpartiets leder, Annie Lööf, pressemøde, hvor hun kommenterede aftaleudkastet.

Ifølge udkastet vil regeringen bestå af Socialdemokraterna og Miljöpartiet. Centerpartiet og Liberalerna vil agere støttepartier.

At Centerpartiet bliver støtteparti og ikke en del af regeringen skyldes ifølge Annie Lööf blandt andet, at hun gerne vil bevare venskabet til de to andre borgerlige partier Moderaterna og Kristdemokraterna.

Men det skal hun ifølge Drude Dahlerup ikke regne med, fordi Centerpartiet er borgerligt, men peger på en socialdemokratisk statsminister.

- Man må jo sige, at den borgerlige alliance mellem de fire partier er død med denne her aftale, siger Drude Dahlerup

Ifølge Drude Dahlerup vil Centerpartiets leder dog også gerne bibeholde en vis frihed i forhold til regeringen, der kommer til at leve et farligt liv, men det kan ændre sig på et senere tidspunkt.

- Der er dog den mulighed, at Centerpartiet og Liberalerna går ind i regeringen efter et eller to år, siger Drude Dahlerup.

Udkastet skal i løbet af weekenden godkendes i de fire respektive partier.

Herefter skal et flertal ved en afstemning i Riksdagen stemme for Löfven som statsminister onsdag 16. januar.

