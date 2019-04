Det bliver svært for socialistpartiet at danne regering, selv om de står til at blive størst, mener professor.

Premierminister Pedro Sanchez og socialistpartiet (PSOE) står stærkest i forhold til at danne ny regering i Spanien.

Det siger Morten Heiberg, professor ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet, søndag aften.

Han tager dog det forbehold, at han kun har set de første målinger fra det spanske valg.

- Det mest sandsynlige scenarie er, at Sanchez får i opdrag at forsøge at danne en ny regering med Podemos (et venstrefløjsparti, red.) og med støtte fra ERC - et catalansk separatistparti, hvis leder i øvrigt sidder fængslet, siger han.

- Det er jo en bizar situation.

Når ERC ikke vil pege på en konservativ regering skyldes det, at den har lagt en hårdere linje over for Catalonien.

Men at det netop er ERC, som kan blive nøglen til regeringsbygningerne for socialistpartiet og Sanchez, gør ikke regeringsdannelsen lettere for dem.

For tiden kører nemlig en retssag beskrevet som "århundredets retsopgør", hvor 12 separatister - heriblandt ERC-leder Oriol Junqueras - står tiltalt efter den dybe løsrivelseskrise i Spaniens rigeste område.

- Regeringsdannelsen bliver svær, og retssagen, som involverer flere ledende catalanske politikere, gør det jo ikke nemmere at danne regering med dem som parlamentarisk grundlag, siger Morten Heiberg.

- Vi skal også huske på, at det faktisk var det catalanske spørgsmål, der fik Sanchez-regeringen til at vælte.

Valget blev udskrevet i februar, da Pedro Sanchez' mindretalsregering ikke kunne få finansloven igennem.

Det er tredje gang inden for fire år, at spanierne stemte til et parlamentsvalg.

PSOE og Podemos kan dog også se til andre sider for at få sig et flertal.

- Meget står fortsat åbent. Støtte fra nationalister i Baskerlandet kan også komme på tale, alt efter hvordan mandaterne falder ud. Der skal ikke flyttes mange mandater, før der åbner sig nye scenarier, siger Morten Heiberg.

- Problemet for Sanchez hidtil har været, at han havde stemmer nok til at vælte den hidtidige regering, men at han ikke har haft stemmer nok til at gennemføre sin egen politik. Det er ikke sikkert, at det ændrer sig, siger han.

