Mange kandidater og rutinerede kræfter i kulissen, presser Sanders' mulighed for at blive præsident i USA

Bernie Sanders står med dagens udmeldte kandidatur som en af favoritterne til at blive Demokraternes kandidat til præsidentposten i 2020.

Men flere prominente demokrater står på spring i kulissen, og et langt større, langt mere venstreorienteret kandidatfelt end i 2016, presser senatoren fra Vermont.

Det mener i hvert Peter Kurrild-Klitgaard, professor ved Institut for statskundskab ved Københavns Universitet med indsigt i amerikansk politik.

- Ser man historisk på det, så har de kandidater, der har været tæt på at vinde ved sidste primærvalg, generelt klaret sig godt ved det næste primærvalg.

- To ting taler dog imod, at Sanders bliver Demokraternes præsidentkandidat. For det første var det sidste gang kun ham og Hillary Clinton, der kæmpede om nomineringen. Allerede på nuværende tidspunkt er der 10-12 kandidater, og mange af dem ligger længere til venstre end normalt.

- Og så er der nogle Demokrater, der endnu ikke har meldt sit kandidatur. Jeg tror, der er en god sandsynlighed for, at Joe Biden vil stille op, og så vil han være favorit. Også den unge Beto O' Rourke fra Texas kunne tænkes at stille op, siger Peter Kurrild-Klitgaard.

Amerikanerne skal til præsidentvalg i år 2020.

/ritzau/