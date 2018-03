Løbet er kørt, siger professor om diplomatisk krise mellem Rusland og EU. Men den dårlige stemning er styrket.

Moskva. Der er formentlig lagt låg på situationen, efter at Rusland har svaret igen og udvist en stribe diplomater fra blandt andre EU-lande, USA og Ukraine.

Men selv om der er ro på for nu, er stemningen mellem Vesten og Rusland ikke blevet bedre.

Det vurderer leder på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, Mikkel Vedby.

- På nuværende tidspunkt må man gå ud fra, at Rusland og briterne samt deres allierede er kvit.

- Den ene part har udvist diplomater. Det har den anden også. Så jeg tror, at denne her del af seancen er slut, siger han.

Først udviste Rusland 23 britiske diplomater. Derefter blev 60 amerikanske diplomater sendt retur.

Men fredag fortsatte Rusland udvisningerne og sendte en stribe diplomater til deres hjemlande i Europa. For Danmarks vedkommende gælder det to diplomater.

Udvisningerne sker som modsvar på de udvisninger af russiske diplomater, der blev annonceret i sidste uge.

Det skete som svar på giftangrebet på den tidligere russiske spion Sergej Skripal 4. marts i byen Salisbary i Storbritannien.

Og selv om reaktionerne forbliver på diplomatisk niveau, påvirker det forholdet mellem nationerne.

- Udvisningerne har skabt en opmærksomhed om, at der er en brand.

- Den grundlæggende dårlige stemning mellem Rusland og vestmagterne er der. Og den er blevet forstærket af denne her udvisningssag, siger han.

Den måde, som EU og briterne har håndteret sagen på, kan være et billede på, hvordan en fælles udenrigspolitik kan være, når briterne forlader EU, vurderer professoren.

- EU og briterne har haft trang til at bevise, at de kan samarbejde. Omkostningerne var at udvise nogle diplomater, og det går nok.

- På skalaen mellem fred og atomkrig, er det ikke særligt højt oppe. Men den skala er også lang, påpeger han.

Vesten kunne have valgt at skærpe sanktioner, påpeger Vedby. Men man valgte at indskrænke situationen til at handle om diplomater.

Ifølge professoren var sådanne udvisninger mere almindelige under den kolde krig.

- Men forholdet mellem Rusland og Vesten har ikke været dårligere siden da. Det er et udtryk for, at situationen er spidset til, siger han.

/ritzau/