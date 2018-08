Historieprofessor på Lunds Universitet, Dick Harrison, er meget oprørt over, at tre svenske kronjuveler er stjålet fra domkirken i Strängnäs.

Over for SVT fortæller han, at de historiske genstande, der stammer fra 1611 - men lige nu er tyvekoster, er et tab for hele den svenske befolkning, hvis de ikke kommer retur til offentlig udstilling.

»Tidligere tilhørte juvelerne de kongelige, men i dag er de alle svenskeres ejendele, og rummet som sådan lider jo et alvorligt tab, når man går ind og stjæler disse genstande. Det er derfor, at jeg er oprørt - det er meget alvorligt,« siger han.



Ifølge professoren er den stjålne kongekrone, dronningekrone og ‘rigsæble’ ikke så værdifuldt målt i kroner og øre som andre kronjuveler på Stockholms Slot. Men ‘det er ikke det, det handler om. Det her er noget, som tilhører os alle sammen,’ siger han.

Gerningsmændene, der stak af fra domkirken med båd, er stadig på fri fod, og politiet har trods arbejde natten igennem ikke foretaget nogen anholdelser.