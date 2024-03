En kombination af flere ting er formentlig årsagen til, at en amerikansk bro er endt med at kollapse så katastrofalt, som den er.

For det fragtskib, som natten til tirsdag rammede ind i den, ramte sandsynligvis det værst tænkelige sted.

Det forklarer professor Per Goltermann fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), der blandt andet forsker i beton og konstruktioner.

Han har set flere klip fra den voldsomme sammenstyrtningen af broen Francis Scott Key Bridge i den amerikanske storby Baltimore i delstaten Maryland.

ARKIVFOTO. Sådan ser Francis Scott Key Bridge normalt ud. Billedet her er fra 2018. Foto: Mark Wilson/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere ARKIVFOTO. Sådan ser Francis Scott Key Bridge normalt ud. Billedet her er fra 2018. Foto: Mark Wilson/AFP/Ritzau Scanpix

Kollapset skete, efter et fragtskib sejlede ind i broen – hvilket fik den til at styrte ned over Patapsco River.

»Det, der sker, er, at skibet ser ud til at ramme en af bropillerne. Og det ser ikke ud til at være en solid bropille. Det er sådan en med tre spinkle betonben, gætter jeg på,« forklarer Per Goltermann:

»Og der får skibet så knækket det ene ben efter det andet, så det, der skulle støtte broen, forsvinder simpelthen.«

Det betyder også, at der pludselig er et dobbelt så langt spænd, som broen skal holde sig selv oppe over.

»Så er det, broen synker ned, og kollapset breder sig ud til siderne,« forklarer professoren.

»Det havde sådan set været meget bedre, hvis skibet havde ramt selve broen. Så kunne det godt være, det havde gjort mindre skade.«

Per Goltermann forklarer, at vi herhjemme normalt laver bropiller af »god og solid beton«, mens det, man umiddelbart kan se i videoerne fra broen, ser »mere spinkelt og elegant ud«.

»Det, de måske kunne have gjort, er, at de kunne have lagt sten omkring bropillen. Så rammer et skib stendyngen, før den rammer bropillen,« forklarer han, før han dog tilføjer, at det er sjældent, man gør det, da det så også reducerer det 'hul', som skibet har at ramme under broen.

»Skibet har simpelthen ramt bropillen, brosøjlen, som jeg gætter på at lavet sådan for at harmonere med den spinkle og elegante stålgitterbro (som Francis Scott Key Bridge er, red.). Og når man så rammer sådan, så... Det kan bropillen simpelthen ikke tåle.«

Dermed ser skibet – der ifølge VesselFinder er fragtskibet 'Dali', som måler 300 meter i længden og 48 meter i bredden – ud til at have ramt det værst tænkelige sted på broen.

»Ja, for når understøtningen (af broen, red.) pludselig forsvinder, så er spændet dobbelt så langt, samtidig med at den får et stød fra siden. Det kan den ikke klare, hvis man kan sige sådan,« forklarer Per Goltermann.

Der er dermed tale om virkelig uheldige omstændigheder for ulykken.

»Kombineret med et design af bropillen, som ikke er særligt robust. Havde det været i massiv beton, så var det nok ikke sket,« vurderer professoren.

Per Goltermann gætter derudover på, at det bliver »et større projekt« at få genopbygget motorvejsbroen på stedet, og at det er noget, der kan ende med at tage flere år.

Det vides endnu ikke, hvorfor påsejlingen af broen skete.

Brandvæsnet i byen har oplyst, at omkring syv personer og formentlig flere køretøjer faldt i vandet som følge af kollapset.

Politiet i Baltimore modtog en anmeldelse klokken 01.35 – klokken 06.35 dansk tid – om hændelsen.