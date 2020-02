Tidligere vicepræsident Joe Biden kan ende med at stå svagt med en fjerdeplads i Iowa, vurderer professor.

Den tidligere amerikanske vicepræsident Joe Biden ser i øjeblikket ud til at ende på en fjerdeplads ved det såkaldte caucus i Iowa, efter at 71 procent af stemmerne er talt op.

Valget er første skridt på vejen mod at finde Demokraternes præsidentkandidat - og Trumps udfordrer - til valget 3. november.

Ender Joe Biden på fjerdepladsen, kan han miste det momentum, han har brug for, for at forbedre sine chancer for at vinde nomineringen.

Det siger Jørn Brøndal, der er professor og leder af Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet.

- Det vil helt klart være et svaghedstegn, der for ham kan betyde, at andre vælgere i andre stater også begynder at spekulere på: Er han nu stærk nok til at stå distancen?

- Så en fjerdeplads er bestemt ikke ideelt, hvis man gerne vil vinde nomineringen hos Demokraterne, siger han.

Joe Biden, der var vicepræsident under præsident Barack Obama fra 2009 til 2017, lå ellers i toppen i målingerne med senator Bernie Sanders forud for valget i Iowa.

Onsdag eftermiddag er det derimod den tidligere borgmester Pete Buttigieg, der har taget føringen efterfulgt af senator Bernie Sanders og senator Elizabeth Warren.

Det endelige resultat af valget i Iowa var ventet tidligt tirsdag morgen dansk tid. Men onsdag eftermiddag er der fortsat kun to tredjedele af valgstederne talt op.

/ritzau/