Britisk højesteret afgør tirsdag, at Boris Johnsons suspendering af det britiske parlament for ulovlig.

Marlene Wind, som er professor i statskundskab og leder af Center for Europæisk Politik ved Københavns Universitet, var ved at falde ned af stolen, da britisk højesteret tirsdag afgjorde, at premierminister Boris Johnsons beslutning om at suspendere det britiske parlament i fem uger var ulovlig.

- Jeg er helt paf. Det er så stor en syngende lussing til Johnson, som man næsten kan forestille sig, lyder det.

Hun kalder afgørelsen for en "sejr for demokratiet".

- Det her er et godt eksempel på, at der er en vis grænse for spindoktori, siger hun med henvisning til Dominic Cummings, som er premierministerens toprådgiver.

- Han har forregnet sig, for der er en grænse for, hvor meget spøg og skæmt man kan trække ind i demokrati og tro, at det kan være et magisk trick til at løse svære demokratiske problemer, siger hun.

Ifølge den britiske parlamentsformand, John Bercow, må parlamentet nu "kaldes sammen uden forsinkelse".

/ritzau/