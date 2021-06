Findes der liv i det ydre rum? Ifølge en ny amerikansk UFO-rapport kan 143 ud af 144 mystiske flyvninger ikke forklares af myndighederne, og det kan være et skridt nærmere på svaret ifølge en dansk professor i astrofysik.

Den amerikanske rapport ‘Uidentificerede Atmosfæriske Fænomener’ (UAP) har set dagens lys. Her konstaterer myndighederne, at der er observeret en del flyvninger, som ikke kan forklares.

Ifølge rapporten er der intet, der tyder på, at de mystiske flyvninger skulle være af ‘udenjordisk’ karakter. Men myndighederne afviser det heller ikke. Og det er ‘kæmpestort’, hvis man spørger Anja C. Andersen, der er professor i astrofysik og planetforskning ved Københavns Universitet:

»Det betyder, at myndighederne ikke har styr på luftrummet, og man kan undre sig over, at de ikke har meldt det ud noget før.«

Sådan ser forsiden af den nye UAP-rapport (UFO-rapport, red.), som blev udgivet 25. juni 2021. Foto: Office of the National Intelligens Vis mere Sådan ser forsiden af den nye UAP-rapport (UFO-rapport, red.), som blev udgivet 25. juni 2021. Foto: Office of the National Intelligens

Rapporten, der har navnet 'Preliminary Assessment: Unidentified Aerial Phenomena', er ikke fyldt med billeder eller detaljerede skriv om disse mystiske observationer, og derfor er den endnu ikke interessant for forskere verden over, lyder det fra Anja C. Andersen.

Dog er den ‘Preliminary’, hvilket betyder, at det kan forventes, at der kommer flere detaljer om sagen.

»Vi har kun set de første par sider her. Men jeg håber på, at efterretningstjenesten vil være villig til at dele flere oplysninger. De opererer trods alt med noget godt isenkram,« siger professor Anja C. Andersen.

»På den måde kan vi få nogle kloge mennesker i gang med at løse gåden om liv i rummet. Med mere data kan vi forskere gå videnskabeligt til værks, hvor vi blandt andet kan stille spørgsmål til instrumentelle fejl, men også sammenholde informationerne med resultater fra tidligere observationer.«

Der er ikke nogen forklaring på 143 såkaldte luftfænomener, konkluderer Pentagon i en netop offentliggjort rapport. Handout/Ritzau Scanpix Vis mere Der er ikke nogen forklaring på 143 såkaldte luftfænomener, konkluderer Pentagon i en netop offentliggjort rapport. Handout/Ritzau Scanpix

Og så håber professoren, at den nye UFO-rapport er spadestikket til en mere åben samtale om, hvorvidt der findes andet liv i universet, end det vi kender til fra vores egen planet.

Dog forventer Anja C. Andersen ikke, at det, der flyver rundt i vores solsystem, hvad end det måtte være, er levende.

»Hvis der flyver noget rundt derude, er det nok ubemandet. Det er sådan, vi selv undersøger rummet. Det er ligesom, når vi sender robotter til Mars.«

Men hvis der er tale om levende væsner, kan de noget, mennesker på Jorden ikke kan, fastslår professoren:

»De kan komme til os, men vi kan ikke komme til dem.«

Selvom forskningen har fundet planeter i andre solsystemer, der minder om vores, vil mysteriet om liv i rummet forblive en gåde for nu.