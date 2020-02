Officielle tal på ca. 5.000 dagligt smittede med coronavirus i Kina holder ikke.

Det reelle antal smittede er ifølge professor Neil Ferguson ved Imperial College London langt højere. Faktisk 10 gange så højt.

Det fortæller han i en video på YouTube, der er produceret af J IDEA, Institute for Disease and Emergency Analytics på Imperial College London

»Lige nu estimerer vi 50.000 nye smittede om dagen i Kina. Hvilket selvfølgelig er mange flere end de officielle tal,« lyder det fra Neil Ferguson.

Estimatet står i skarp kontrast til WHO's officielle tal - senest fra den 14. februar - der peger på, at det daglige smittetal for coronavirussen ligger på 5.093 personer.

Neil Ferguson frygter, at det reelt kun er meget få tilfælde af smittede, man finder under overvågningen af sygdommen i Kina.

»Vi tror, at det formentlig nok kun er 10 procent eller mindre, der fanges i øjeblikket,« siger han.

Ifølge Jyllands-Posten har professoren sidenhen i et interview med BBC nedjusteret det tal til omkring fem procent, hvilket betyder, at professoren er endnu mere pessimistisk over for, hvor mange sygdomstilfælde de kinesiske myndigheder formår at detektere.

Første dødsfald i Europa

Officielt er flere end 1.500 personer døde som følge af coronavirussen, der ifølge WHO nu har skiftet navn til COVID-19.

Indtil videre er alle dødsfald sket i lande inden for Asiens grænser, men lørdag formiddag kom det frem, at det første corona-dødsfald havde fundet sted uden for Asien

Ifølge BBC var der tale om en 80-årig kinesisk mand, der døde under en ferie i Frankrig.

Manden kom fra den kinesiske Hubei-provins, hvor COVID-19 brød ud på et lokalt fiskemarked.

Han ankom til Frankrig den 16. januar, men blev isoleret i karantænefaciliteter på et hospital den 25. januar, skriver BBC.

Den afdødes datter er også smittet med virussen, men er ifølge de franske sundhedsmyndigheder i bedring.

Før dødsfaldet på europæisk grund har der officielt været tre dødsfald uden for Kina.

Et i Hong Kong, et på Filippinerne og et i Japan.