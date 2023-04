»Vi skal være varsomme med at tro og håbe på, at Rusland løber tør for våben, for det gør de ikke.«

Sådan lyder det fra en norsk professor i Forsvaret ved Institut for Forsvarsstudier (IFS) i kølvandet på en ny rapport, der blandt andet har sat fokus på de russiske styrkers våbenbeholdning.

Den seneste tid har Kreml sendt ældre modeller af eksempelvis kampvogne mod de ukrainske slagmarker.

Men det bør ikke være en sovepude, lyder det fra professoren Sven G. Holtsmark i et interview med norsk TV 2.

Den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: SPUTNIK Vis mere Den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: SPUTNIK

For i en ny rapport, som den amerikanske tænketank Center for Strategic and International Studies (CSIS) har udgivet, vurderes det, at Rusland fortsat har meget at gøre godt med i krigen i Ukraine.

Også selvom Kreml på grund af sanktionerne mod landet har været ramt af en mangel på forskellige komponenter, som har tvunget russerne til at »erstatte dem med alternativer af lavere kvalitet«, som det formuleres i rapporten.

»Imidlertid besidder Kreml stadig en betydelig grad af tilpasningsevne mod vestlige sanktioner ved at drage fordel af dets lagre af ældre udstyr før krigen, såvel som lande, der er villige til at forsyne Moskva med produkter og teknologi via et net af ulovlige forsyningskæder,« lyder det i rapporten, som fortsætter:

»Samlet set har Kreml stadig kapacitet til at udkæmpe denne krig på længere sigt.«

Til norsk TV 2 betegner Sven G. Holtsmark rapporten som vigtig:

»Det vigtige er, at den minder os om, at Rusland har et massivt industrikompleks og en stor forsvarsindustri. Det må vi huske på,« siger han.

Han pointerer også, at russerne muligvis har flere moderne våben på lager, som man kan have valgt at holde i reserve, fordi man ikke vil miste dem.

Samtidig tjener eksempelvis de ældre kampvogne og de iranske droner, som russerne sender mod Ukraine, også et formål:

De er nemlig med til at tvinge ukrainerne til at bruge både panserværnsmissiler og luftforsvarssystemer og dermed holde ukrainernes våbenbeholdninger nede.

»Dette er kernen i denne krig i dens andet år: Det russiske militær kan stole på sin volumen og fortsætte med at bruge ældre eller mindre moderne teknologi, så længe det (Rusland, red.) tror, det simpelthen kan vare ved længere end de vestlige leverancer af våben og systemer til Ukraine,« lyder det i rapporten.

Rapporten konkluderer også – med det i mente – at Rusland sandsynligvis vil gå efter en langsommere nedslidningskampagne i Ukraine for at lægge pres på Kyiv og dets vestlige støtter:

»Rusland har mistet et betydeligt antal militærkøretøjer, hvilket kan begrænse landets kapacitet til store landoffensiver. Dette kan være en af grundene til, at den russiske regering, og især præsident Putin, præsenterer denne krig som en langsigtet bestræbelse, der er nødvendig for at sikre Ruslands sikkerhed,« lyder det i rapportens konklusion:

»At sikre en langvarig kamp, der langsomt udtømmer de ukrainske våbenlagre, samtidig med at man holder ud længere end den vestlige bistandsindsats, fremstår som central for Ruslands strategi i Ukraine.«