Får EU og Storbritannien en ny brexit-aftale på plads onsdag, skal Boris Johnson stadig have ja i London.

En ny brexit-aftale mellem Storbritannien og EU er næsten på plads, og det ser bedre ud, end det har gjort længe - men det kan også ende som en kæmpe maveplasker.

Sådan siger Marlene Wind, leder af Center for Europæisk Politik ved Københavns Universitet.

Hun kalder hele situationen meget usikker.

- Det handler blandt andet om, at EU ikke vil være dem, der trækker stikket og siger: "Det var os, der sagde nej".

- Det skal ikke hedde sig, så man ønsker virkelig, at det er briterne selv, som ender med at sige, at det her vil man ikke, siger hun og forklarer, at det i sidste ende handler om, hvem der bærer ansvaret for aftalen og dens indhold.

Det store spørgsmål er også, om den britiske premierminister, Boris Johnson, har opbakning til aftalen hjemme i London.

- Han har sagt, at han vil bede om forlængelse, hvis det bliver aktuelt, og stoler man på det, så kan det betyde, at nogle vil spekulere i at stemme aftalen ned på lørdag, lyder det.

