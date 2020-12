Coronasmitten tromler med faretruende fart hen over vores svenske naboer, og med fredagens smittetal på 9.659 positive covidtillfælde, indtog Sverige en kedelig 3. plads over de hårdest coronaramte lande i verden.

De ildevarslende prognoser bekymrer en svensk professor, der over for Aftonbladet siger, at man er nødt til at gøre mere.

»Min spontane reaktion er, at vi burde indføre væsentigt hårdere restriktioner, når vi har så kraftig en smittespredning. Vi burde følge Danmarks eksempel og prøve at lukke ned,« siger Björn Olsen, der er overlæge og professor i infektionssygdomm ved Uppsala universitet.

Det triste 3. plads, som svenskerne ifølge Our World in Data opnåede med de 9.659 smittede, er målt ud fra befolningstal pr. million indbyggere.

Smitten i Sverige har de seneste uger bølget op og ned, men stort set stabilt ligget over 6.000 daglige smittede.

Flere hospitaler fra regioner i hele landet har meldt ud, at de er på grænsen for, hvor mange flere covid-19-patienter, de kan rumme, og enkelte afdelinger er lagt ned, fordi der er opstået smittekæder blandt de ansatte.

Mandag udsendte de svenske myndigheder en sms til 22 millioner svenske mobilabonnementer – fordelt på godt ti millioner svenskere – med nye krav og corona-restriktioner, som svenskerne nu skal følge – med streg under skal.

Men restriktionerne er blevet kritiseret for at være for slappe og for at følge den noget mere lempelige corona-tilgang, som de svenske myndigheder har haft siden marts.

En tilgang, der i dag afspejles i de 367.000 smittetilfælde og de små 8.000 covidrelaterede dødsfald.

Professor Björn Olsen er en af kritikerne, der mener, at de svenkse restriktioner er for slappe.

»Vi (myndighederne, red.) har indført mundbind i kollektivtrafikken fra 7. januar. Jeg forstår ikke logikken, situationen kan jo være meget værre på det tidspunkt. Det burde gælde med det samme,« lyder en del af kritikken fra Björn Olsen.