Hvordan ændringerne til brexitaftalen fortolkes, bliver afgørende for udfaldet af tirsdag aftens afstemning.

Tirsdag bryder den store fortolkningskrig ud i Storbritannien om brexit.

For spørgsmålet er, om tilføjelserne til premierminister Theresa Mays udtrædelsesaftale er nok til at gøre den spiselig for et flertal i parlamentet, der skal stemme om aftalen tirsdag aften.

Det forklarer Marlene Wind, professor i europæisk politik på Københavns Universitet.

- Man skal udlægge teksten og finde ud af, om man mener, at det er tilstrækkeligt eller ej. Der er allerede britiske medier, som siger, at det sandsynligvis ikke vil være nok til at overbevise den hårde kerne af brexiteers, siger professoren.

May og EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, fortalte mandag, at EU og Storbritannien er enige om at finde alternative løsninger på grænseudfordringerne mellem Irland og Nordirland ved udgangen af 2020.

Og netop udfordringerne med, hvorvidt der ville opstå en hård grænse mellem Irland og Nordirland, spillede ind, da Mays aftale i januar blev stemt ned i det britiske Underhus.

Derfor har May haft brug for flere indrømmelser for at overbevise de britiske politikere.

Det nordirske parti Democratic Unionist Party (DUP), der stemte nej til aftalen sidst, har oplyst, at det vil studere tilføjelserne i Theresa Mays aftale med EU nøje.

Tirsdag morgen står det ikke klart, om aftalen kan få opbakning, fortæller Marlene Wind.

- Det er muligt, at DUP kan overbevises om, at det er nok. Men man hæfter sig ved, at man ikke har elimineret det her famøse irske "backstop". Man har kun kunnet blive enige om en erklæring om, at man vil arbejde hen imod, at den ikke får effekt.

- Spørgsmålet er, om det er nok. Selv om det er skrevet ind i en juridisk tekst, og det var det, man gerne ville have, er det ingen garanti, når man skriver, at man vil arbejde hen imod noget. Så det er virkelig den store fortolkningskrig, siger EU-professoren.

