En ny afstemning om EU-medlemskab kan blive konsekvens af uenighed i britisk regering.

Et flertal af ministrene i Storbritanniens regering tror ifølge britiske medier ikke længere på den brexitaftale, som premierminister Theresa May har forhandlet på plads med EU.

Derfor kan hun blive tvunget til at se på andre løsninger, som i sidste ende kan ende med en ny folkeafstemning.

Det vurderer Marlene Wind, der er professor i EU-politik hos Københavns Universitet.

- Med en folkeafstemning ville man kunne få bekræftet, om vælgerne virkelig vil ud af EU. Og hvis de ikke vil ud, kan man så finde ud af, om de ønsker at være en del af det indre marked.

- Det ville kunne rense luften blandt politikerne og lukke munden på de hardcore brexit-tilhængere. Når alle andre muligheder er forsøgt, kan man forestille sig, at det er der, den ender, siger Marlene Wind.

Hun gætter, at en ny folkeafstemning vil have tre muligheder. At stemme for Theresa Mays brexitaftale, at forlade EU uden en aftale eller at forblive i EU efter den gamle model.

Inden det når så langt, vil Theresa May formentlig forsøge at afsøge alle muligheder for at få hendes egen aftale igennem i parlamentet.

- Ved at presse den her afstemning ud til det yderste i januar vil der måske være så mange medlemmer af parlamentet, som af frygt for at blive straffet af deres egne vælgere, føler sig truet til at stemme for hendes aftale, siger Marlene Wind.

I den forbindelse er det ifølge hendes vurdering en fordel, at Storbritannien skal forlade EU i slutningen af marts, og at der i maj skal være valg til Europa-Parlamentet.

Hvis ikke der er en aftale på plads, er det et åbent spørgsmål, om Storbritannien skal opstille kandidater for eksempel.

Flere ministre og medlemmer af det britiske parlament har talt for, at Storbritanniens forhold til EU fremover skal være som Norges.

Det vil sige, at Storbritannien fortsat er en del af det indre marked, men ikke har nogen politisk indflydelse og for eksempel ikke har folkevalgte politikere i EU.

- May er ikke selv vild med den model, og det skyldes nok, at mange af brexit-tilhængerne ikke er fan af modellen, fordi man så ikke får kontrollen tilbage og stadig skal betale ind til EU, siger Marlene Wind.

Der er ifølge Marlene Wind flertal for den norske model i det britiske parlament.

Blandt andet fordi medlemmer af oppositionspartiet Labour gerne ser den løsning, hvilket formand Jeremy Corbyn dog ikke gør.

Blandt andre Labour-politikeren Stephen Kinnock foretrækker den model. Han er gift med den tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt.

