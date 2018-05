Drømmen om Østjerusalem som hovedstad i palæstinensisk stat slukkes ifølge professor med ambassadeflytning.

Jerusalem/København. Mandag er flyttedag for den amerikanske ambassade i Israel, der rykker fra Tel Aviv til Jerusalem.

Det er en kontroversiel beslutning, der slukker mange palæstinenseres drøm om Østjerusalem som fremtidig hovedstad i en palæstinensisk stat.

Det vurderer Sune Haugbølle, professor i globale studier på RUC.

- Palæstinenserne ønsker at have deres hovedstad i en kommende uafhængig stat i Østjerusalem.

- De føler, at ved at amerikanerne flytter deres ambassade, så markerer de, at israelerne, ikke palæstinenserne, har krav på Jerusalem, siger han.

- Så alle de forhåbninger, som palæstinenserne har om Jerusalem som hovedstad og amerikanerne som mæglere i fredsprocessen, bliver tilsidesat med den her flytning, vurderer professoren.

Østjerusalem blev besat af Israel under Seksdageskrigen i 1967.

Åbningen af ambassaden sker på 70-års-dagen for staten Israels opståen. For palæstinenserne er det 70-årret for al-Nakba - Katastrofen - hvor 700.000 palæstinensere blev fordrevet fra deres hjemland i det nuværende Israel.

I mange år har det ellers været amerikansk politik, at man ikke ville flytte ambassaden til Jerusalem, før der var en fredsløsning med palæstinenserne.

Ifølge Sune Haugbølle markerer flytningen af den amerikanske ambassade en "rød linje" for mange palæstinensere.

- Fatah, som leder det palæstinensiske selvstyre, kan ikke fravige det krav. Det vil ødelægge deres legitimitet i befolkningen, siger Sune Haugbølle.

Flytningen af den amerikanske ambassade understreger i professorens øjne også, at fredsprocessen mellem israelere og palæstinenserne er "stendød".

- Men kan diskutere, om fredsprocessen overhovedet har været i gang i lang tid. Men det her gør det i hvert fald umuligt at fortsætte processen, siger han.

Flytningen kommer ikke til at gå stille af, vurderer professoren.

- Jeg tror, der kommer spontane protestaktioner både i Jerusalem og på Vestbredden, ligesom vi så det i december, da man annoncerede flytningen.

Der er inviteret cirka 800 gæster til åbningen. USA er repræsenteret af finansminister Steven Mnuchin, præsident Donald Trumps datter Ivanka og hendes mand, Jared Kushner, der er rådgiver for præsidenten.

Trump selv ventes at deltage via et videolink.

/ritzau/