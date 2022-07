Lyt til artiklen

»Det er den værste version af virussen, vi har set.«

Så kontant er udmeldingen fra en amerikansk professor, når han skal sætte ord på omikron-undervarianten BA.5, der lige nu spreder sig flere steder og har fået smittetallene til at stige markant.

Det skriver CNN.

Udmeldingen kan man finde i et nyhedsbrev, som Eric Topol, der er professor i molekylær medicin og leder af forskningsinstitutionen Scripps Research Translational Institute i Californien, har udsendt.

Årsagen til, at lige BA.5 – der også er den mest dominerende variant herhjemme – er den 'værste version', er ifølge Eric Topol denne:

»Den tager immunflugt, som allerede er omfattende, til et nyt niveau og, som følge af det, en forøget smitteevne, som er langt ud over omikron (BA.1) og andre omikron-varianter, som vi har set (inklusive BA.1.1, BA. 2, BA.2.12.1 og BA.4),« skriver han med henvisning til, at varianten er bedre til at 'undvige' immunitet fra eksempelvis tidligere smitte og vacciner.

Lige nu er det især BA.5 – sammen med den nærtbeslægtede undervariant BA.4, som begge hører til omikronfamilien – der får smitten til at stige globalt set.

Ifølge WHO er smitten steget med 30 procent alene de seneste 14 dage – men tallet kan formentligt være endnu højere, da færre bliver testet nu end tidligere.

Selvom det lyder ildevarslende med 'den værste version' af varianten, så er alt ikke nødvendigvis helt skidt.

I sit nyhedsbrev skriver den amerikanske professor, at varianten ikke ser ud til at føre til en stigning i antal døde eller i antallet af indlagte på intensivafdelinger.

Der er dog også et 'men', som hænger sammen med, at mange hen over vinteren og foråret blev smittet med omikron:

»Man kan sige, at det ikke er så skidt (at BA.5 spreder sig, red.), fordi der ikke har været en markant stigning i hospitalsindlæggelser og dødsfald, som vi så med omikron, men det er kun, fordi vi havde en så slående negativ indvirkning fra omikron, som der i det mindste er en vis krydsimmunitet for (BA.1 til BA.5),« skriver Eric Topol.

I et interview med CNN fortæller han også, at han forventer at se antallet af indlæggelser stige – også selvom undervarianten ikke ser ud til at føre til mere alvorlig sygdom.

Alene fordi den er så smitsom, at mange bliver ramt:

»En god ting er, at det ikke ser ud til at være ledsaget af intensiv-indlæggelser og dødsfald, som tidligere varianter har været, men det er bestemt bekymrende,« siger Eric Topol til mediet.