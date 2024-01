Ukraine har modtaget meget militær isenkram fra vestlige lande for at kunne klare sig imod Rusland.

Men landet har langt fra modtaget tilstrækkeligt.

Det mener i hvert fald Phillips P. O'Brien, der er amerikansk professor i strategiske studier ved St. Andrews Universitet i Skotland.

Han har skrevet en opsigtsvækkende kronik i The Wall Street Journal.

Ukraine bliver mere og mere smadret. En amerikansk professor forlanger nu mere militær isenkram fra Vesten. Foto: Tyler Hicks/The New York Times/Ritzau Scanpix Vis mere Ukraine bliver mere og mere smadret. En amerikansk professor forlanger nu mere militær isenkram fra Vesten. Foto: Tyler Hicks/The New York Times/Ritzau Scanpix

Professoren mener, at især USA har svigtet Ukraine.

»Ved at fratage ukrainerne muligheden for at igangsætte en længerevarende offensiv, har myndighederne efterladt dem uden det, de behøver for at kunne vinde krigen,« skriver han.

Ifølge O'Brien har Ukraine modtaget alt for få langtrækkende missiler.

I stedet er der blevet leveret kampvogne, der ikke har vist sig at være så effektive.

»Nærkampene ved fronten i 2023 har tydeligt vist, at det er nærmest umuligt at gøre fremskridt mod de etablerede stillinger. Til sammenligning er de langtrækkende våben meget mere effektive,« skriver O'Brien.

Både USA, Frankrig og Storbritannien har ellers leveret langtrækkende missiler til Ukraine.

USA har klart det største lager, men den største levering kommer fra Europa.

Den amerikanske holdning har indtil videre været, at man ikke vil eskalere krigen med endnu flere våben.

Rusland har øget produktionen af langtrækkende missiler, så man nu er oppe på over 100 nye af slagsen om måneden. Det er dobbelt så mange, som tidligere i krigen.

Også Nordkorea leverer missiler til russerne.