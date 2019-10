Nu da der skulle uddeles to litteraturpriser, er det ifølge professor interessant, at begge går til europæere.

Torsdag er modtagerne af Nobelprisen i litteratur fundet for 2018 og 2019, og i den sammenhæng er det især interessant, at begge modtagere er fra Europa.

Sådan lyder det fra Mads Rosendahl Thomsen, der er litteraturprofessor ved Aarhus Universitet.

- Jeg synes, det er særligt interessant, at det er to europæiske forfattere. Det er også to meget forskellige forfattere, siger han.

2018-prisen er givet til den 57-årige polak Olga Tokarczuk, og 2019-prisen er tildelt den 76-årige østriger Peter Handke.

- Jeg havde nok forventet, at nu hvor man havde to priser, at der så både ville have været en europæisk forfatter og en ikke-europæisk forfatter. Så det er meget interessant, siger Mads Rosendahl Thomsen.

At der torsdag er blevet uddelt to litteraturpriser, er helt usædvanligt. Årsagen er, at litteraturprisen ikke blev givet sidste år som følge af en omfattende skandale i Det Svenska Akademien, som står for at give prisen.

/ritzau/