Vi har ignoreret klimakrisen så længe – og nu er det for sent.

Vi kan ikke nå at redde kloden, skriver ​​Bill McGuires, der er emeritus professor i geofysiske og klimafarer ved University College London, i sin nyeste bog ifølge The Guardian.

Han forklarer, at de hedebølger, oversvømmelser, storme og andre vejrekstremer, vi allerede oplever nu, kun vil blive værre.

Vi har passeret point of no return og kan forvente en fremtid, hvor dødelige hedebølger og temperaturer på over 50 grader er almindelige i troperne, og hvor sommeren på mere tempererede breddegrader uundgåeligt vil være bagende varme.

»Et barn født i 2020 vil møde en langt mere fjendtlig verden, end den dets bedsteforældre har levet i,« lyder det fra McGuire.

Dog er det ifølge en stor gruppe øvrige klimaeksperter ikke sandt, at vi ikke kan nå at vende klimakrisen, skriver The Guardian.

Andre klimaeksperter påstår stadig, at vi har tid tilbage, men samtidig er melding også, at tiden er knap.

»Jeg kender mange mennesker, der arbejder med klimavidenskab, som siger én ting offentligt, men en helt anden ting privat. Privat er de alle meget mere bange for den fremtid, vi går i møde, men det vil de ikke indrømme offentligt. Jeg kalder dette klimaeftergivelse, og jeg tror, ​​det kun gør tingene værre. Verden skal vide, hvor slemt det kommer til at gå, før vi kan håbe på at begynde at tackle krisen,« lyder McGuires tanker om dem, der ikke er enig med ham i offentligheden.