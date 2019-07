Marlene Wind tolker den korte pause i forhandlingerne om EU-topposter som et tegn på, at en løsning er tæt på.

Egentlig var det planen, at de europæiske regeringschefer mandag skulle være nået til enighed om fordelingen af topposterne i EU for de kommende fem år.

Men lidt efter klokken 12 besluttede rådsformand Donald Tusk at afbryde forhandlingerne med henblik på at genoptage dem tirsdag klokken 11.

Det behøver dog ikke betyde, at der er lang vej til en løsning, vurderer Marlene Wind, der er professor ved Center for Europæisk Politik ved Københavns Universitet.

- Det må være forholdsvis tæt på, når man ikke går endeligt hver til sit.

- Jeg tror, at der er mange lande, der allerede har nikket ja til den løsning, som rådsformanden er kommet med.

- Men der er helt sikkert også nogen, der stadig skal have vredet armen rundt eller måske tilbydes et eller andet for at sige ja til en kabale, siger hun.

Professoren har også en idé om, hvem det præcis er, som Tusk skal trække til side inden tirsdag formiddag og have en tomandssnak med.

- Der er central- og østeuropæiske lande, som formentlig har det svært ved hollandske Frans Timmermans som formand for EU-Kommissionen.

- Der kan også være nogle fra den konservative EPP-gruppe, der har svært ved at acceptere en socialist på den post, når nu de konservative fik flest stemmer ved europaparlamentsvalget, siger hun.

Danmarks statsminister, Mette Frederiksen, sagde på vej ud fra forhandlingerne, at Margrethe Vestagers navn fortsat er varmt.

Og det er der ingen grund til ikke at tro, mener Marlene Wind.

- Det kan jo allerede nu være klart, at Timmermans ikke kan blive kommissionsformand, og at de central- og vesteuropæiske lande bedre kan acceptere hende på den post. Det er måske også noget, der skal afklares det kommende halve døgns tid, siger hun.

/ritzau/