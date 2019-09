Tidligere teorier om vand i rummet er nu blevet bekræftet, og det er en stor opdagelse, vurderer professor.

Efter længere tids søgen har forskere nu for første gang opdaget vanddamp i atmosfæren på en mulig beboelig planet i et andet solsystem.

Det er en kæmpe nyhed, der bekræfter teorien om, at der findes vand andre steder end bare på Jorden. Det fortæller Hans Kjeldsen, professor ved Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet.

- Det er en fantastisk stor dag, når vi nu for første gang har fundet vand på en anden planets overflade.

- Tidligere har vi forestillet os, at der ville være vand derude. Nu kan vi så se, at det er der, og at der også kan være vand på mange andre planeter derude, siger Hans Kjeldsen.

Det er forskere ved University College i London, som har gjort opdagelsen ud fra analyser af data fra rumteleskopet Hubble.

Ifølge forskerne er det endnu uvist, hvor meget vand, der er i planetens atmosfære. Men beregninger indikerer, at det kan være helt op til 50 procent.

I forhold til opdagelsens størrelse og værdi mener Hans Kjeldsen, at den ikke er på linje med, da polakken Nicolaus Kopernikus i 1500-tallet opdagede, at Jorden kredser rundt om Solen.

- Men det er en afgørende ændring i det, vi ved om solsystemerne.

- I den videnskabelige udvikling er det en nyhed, der gør, at vi fra i dag ved, at der findes vand på forskellige kloder. Og det er stort, uafhængigt af hvad vi sammenligner det med, siger Hans Kjeldsen.

Den pågældende planet hedder K2-18b. Planeten ligger i en mulig beboelig zone i nærheden af en dværgstjerne og er kendt fra tidligere forskningsrapporter, da den faktisk allerede blev opdaget i 2015.

Med fundet af vand på K2-18b følger der et naturligt spørgsmål om, hvorvidt det er muligt at bo og leve på planeten.

Det ved man dog endnu ikke, og det er heller ikke til at vide, hvordan man finder ud af det, forklarer professoren fra Aarhus Universitet.

For selv om man nu ved, at der er vand på planeten, og at temperaturen og tyngdeaccelerationen minder meget om Jordens, så er der stadig ubekendte forhold.

- Vi regner ikke nødvendigvis med, at der er en fast overflade. Det kan være en meget gasholdig planet.

- Så om liv kan udvikle sig på den, det er det, vi skal prøve at finde ud af, siger Hans Kjeldsen.

/ritzau/