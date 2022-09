Lyt til artiklen

Han har forudsagt hvert eneste præsidentvalg siden 1984.

Og fået ret hver gang.

Nu har historieprofessoren Allan Lichtman en ny forudsigelse – denne gang om Donald Trump.

»Han er færdig.«

Så simpelt kan det siges ifølge professoren på American University i Washington.

Årsagen til den kontante melding i The Guardian er gårsdagens civile søgsmål mod Donald Trump fra statsanklageren i New York. Søgsmålet falder samtidig med, at FBI er i gang med at undersøge de følsomme dokumenter, Donald Trump opbevarede i sit golfresort Mar-a-Lago.

Det civile søgsmål anklagede Trump og tre af hans børn for at lyve over for skattevæsnet, forsikringsselskaber og låneudbydere i et stort svindelnummer, der igen og igen oplyste værdien af deres bygninger forkert for at tjene penge.

Og ifølge Allan Lichtman kan Donald Trump ikke blive genvalgt som præsident efter dette.

»Han slæber rundt på for meget bagage nu til at kunne søge valg som præsident, hvis han overhovedet undgår fængsel og konkurs. Jeg er ikke sikker på, at han undgår fængsel,« forklarer historieprofessoren.

Det civile søgsmål ramte samme dag, som Justitsministeriet af en domstol fik lov til at kigge på de fortrolige dokumenter, FBI har beslaglagt fra Mar-a-Lago.