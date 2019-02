Kaotisk og nærmest totalt nedsmeltning.

Sådan betegner professor Marlene Wind, der er professor i europæisk politik ved Københavns Universitet, britisk politik, efter at den britiske premierminister, Theresa May, igen har lidt et nederlag i Underhuset om brexit.

- Det er et udtryk for en nærmest total nedsmeltning i britisk politik, hvor man på den ene side ikke kan blive enige om aftalen, som May har forhandlet i hus.

- Men man kan heller ikke blive enige om at udskyde aftalen eller udskyde deadline for, hvornår briterne vil falde ud af EU, siger hun.

Torsdag aften har det britiske underhus stemt et forslag ned om at genbekræfte støtten til Mays forsøg på at ændre elementer i den plan, som hun har forhandlet sig til med EU.

303 stemte nej til regeringens forslag, mens 258 stemte ja.

Afstemningen er dog symbolsk, da den ikke tvinger May til at agere efter resultatet.

Et andet forslag, som var stillet af det skotske nationalistpartis gruppeleder, Ian Blackford, blev ligeledes stemt ned.

Her opfordrede lederen regeringen til at forlænge forhandlingerne om briternes skilsmisse med EU i tre måneder.

- Det er stadig noget, man kan lande på. Det er der ikke opbakning til nu, men man kan ikke udelukke, at det er det, som vil ske i sidste ende, siger Marlene Wind.

Hun vurderer, at Theresa May står isoleret i britisk politik og derfor vil prøve at arbejde mere hen over midten, hvis hun skal have en aftale om brexit.

- Jeg tror, at man vil prøve at række endnu mere ud til Labour, end man har gjort hidtil, siger professoren.

Marlene Wind peger på, at May er blevet kritiseret for at være mere optaget af at holde sammen på sit konservative parti end at finde en løsning for sit land.

- Det kan være, at hun kan se, at hun ikke kan komme videre ad den vej og dermed åbner lidt op for at tale med dem i oppositionen, som måske vil det samme, siger Marlene Wind.

Torsdag aftens resultat har ikke givet Dansk Erhverv mere klarhed om brexit. Sådan lyder det fra Lasse Hamilton Heidemann, EU-chef i Dansk Erhverv.

- Det er tydeligt, at Theresa May nu står i en sværere situation end før, og da vi gerne vil have en aftale, er det mindre godt for os.

- Det ser ud til, at risikoen for et no deal-brexit er tættere på, når May ikke kan samle opbakning i sit underhus, siger han.

Derfor opfordrer Dansk Erhverv fortsat sine medlemmer til at forberede sig på et hårdt brexit - altså at Storbritannien forlader EU uden en aftale.

Det er fortsat planen, at Storbritannien skal forlade EU med eller uden en aftale 29. marts.

/ritzau/