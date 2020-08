Joe Bidens tale til Demokraternes konvent var godkendt uden at være prangende, mener Derek Beach.

Joe Bidens tale på det demokratiske konvent, hvor han officielt modtog nomineringen som Demokraternes præsidentkandidat, henvendte sig mere til kernevælgerne hos Demokraterne end til de tvivlere, han har brug for at få på sin side.

Det siger Derek Beach, professor i statskundskab med speciale i USA på Aarhus Universitet.

Han siger, at talen var god uden at være prangende og en af de store udfordringer, Biden skulle igennem i valgkampen.

- Han spillede på sin styrke, men han er ikke blevet yngre. Han kom igennem uden fejl og alt for mange fortalelser, men han ser gammel ud og bliver overstrålet af Barack Obamas tale for et par dage siden.

- Men jeg vil sige, den er godkendt. Han spillede på kontrasterne til Donald Trump, hvor han snakkede om sorg og talte direkte til folk, der havde mistet kære under coronakrisen, siger Derek Beach.

Biden talte om at lede USA ud af den skygge, landet ifølge ham er indhyllet i under Donald Trump. Han talte om grøn omstilling og ansvarlig økonomi, ikke mindst under coronakrisen.

Ifølge Derek Beach har talen en vis klangbund blandt amerikanerne, og Joe Biden stiller et fint alternativ op til den siddende præsident, Donald Trump.

- Spørgsmålet er bare, om han når de vælgergrupper, han har brug for at vinde.

- Mange af temaerne til talen gik ikke så meget til den mere skeptiske vælger, han skal have fat i.

Men det er trods alt en stor udfordring, der er overstået, siger Derek Beach. Særligt set i lyset af, at Joe Biden ikke er kendt som en stor taler, mener han.

- Den næste store udfordring kommer om en måneds tid, hvor han skal debattere mod Donald Trump. Det bliver spændende. Særligt i forhold til, at han er en ældre mand.

- Kan han gennemføre det? Har han energi og koncentration nok? Men det her er klart en af de store udfordringer, og han kom godt igennem, siger Derek Beach.

/ritzau/