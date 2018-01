Donald Trump praler med sin atomknap. Men i virkeligheden har han en sort atommappe fyldt med instrukser.

Washington. Selv om den amerikanske præsident, Donald Trump, har pralet med, at han har en knap, der kan udløse USA's atomvåben, er det slet ikke tilfældet.

Det fortalte en amerikansk professor i statskundskab Dr. Peter Feaver til Kongressen sidste år ifølge det amerikanske medie CNN.

- Præsidenten kan ikke selv trykke på en knap og få et missil til at flyve. Han kan kun give en autoriseret ordre, som andre kan følge og så få et missil til at flyve, sagde han.

Han understreger også til Kongressen, at Trump ikke har en stor atomknap på sit skrivebord.

- Systemet er ikke en knap, som præsidenten kan læne sig ind over og trykke på på sit skrivebord og øjeblikkeligt få missiler til at flyve, som nogen i befolkningen frygter, at det er.

Natten til onsdag dansk tid gik den amerikanske præsident ellers til tasterne på det sociale medie Twitter og pralede med sin atomknap over for Nordkoreas leder.

- Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har annonceret, at atomknappen altid står på hans skrivebord, skrev Trump med henvisning til en passage i den nordkoreanske leders nytårstale.

- Vil nogen fra hans udtømte og udsultede regime venligst informere ham om, at også jeg har en atomknap, men den er meget større og mere kraftfuld end hans, og min knap virker!

Udtalelsen var den seneste i en lang række af truende udtalelser, der udgør en slags ordkrig mellem Trumps administration og det nordkoreanske styre.

Ifølge CNN indeholder en mappe populært kaldet "the nuclear football" det egentlige udstyr, som præsidenten skal bruge for at lancere et atomangreb.

Den sorte lædermappe følger den siddende præsident rundt i verden.

I den er der ifølge CNN en liste over mulige mål, der kan rammes ved et atomangreb, et kodesystem, hvor præsidenten skal bekræfte sin identitet, en liste over sikre bunkere, hvor præsidenten kan søge ly samt muligheden for at sende nødvarsler til befolkningen.

/ritzau/