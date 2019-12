Jo Swinson, leder af Liberaldemokraterne, måtte se sig slået af SNP-kandidat i sin valgkreds i Skotland.

Lederen af det britiske parti Liberaldemokraterne, Jo Swinson, mistede sin plads i Underhuset ved torsdagens britiske parlamentsvalg.

Swinsons valgkreds i Skotland bliver vundet af en kandidat fra Skotlands Nationale Parti med et forspring på bare 149 stemmer.

Liberaldemokraterne, der er tilhænger af det britiske medlemskab af EU, satsede i valgkampen på at vinde stemmer med et løfte om, at partiet ville omgøre beslutningen om at forlade EU.

- Nogle vil fejre den bølge af nationalisme, som fejer hen over begge sider af grænsen (til England, red.), siger Swinson, der kun har været leder af Liberaldemokraterne siden juli.

Swinson repræsenterede fra 2005 til 2015 valgkredsen East Dunbartonshire. I 2017 genvandt hun kredsen, for så at tabe med 149 stemmer denne gang.

Om Jo Swinson fortsætter som leder af Liberaldemokraterne, vides endnu ikke. Men hun vil senere fredag komme med yderligere kommentarer om valget, meddeler hun.

/ritzau/Reuters