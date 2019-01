Den danske film "Den skyldige" fik ikke en oscarnominering i kategorien bedste ikke-engelsksprogede film.

De var med i opløbet om at komme med til det store oscarshow i februar, men det blev ikke til en nominering for den danske film "Den skyldige".

Og det ærgrer filmens producer, Lina Flint.

- Det er skideærgerligt, men det er helt vildt bare at være med i opløbet og blive overvejet i denne her sammenhæng, siger hun.

Den danske thriller har Jakob Cedergren i hovedrollen og er den 31-årige svenskfødte Gustav Möllers debut som spillefilmsinstruktør.

Filmen var shortlistet i kategorien bedste ikke-engelsksprogede film sammen med otte andre film fra hele verden, men den er altså ikke blandt de fem, som får lov til at kæmpe om en gylden statuette.

Akademiet bag oscaruddelingen valgte i stedet at nominere tyske "Never Look Away", polske "Cold War", mexicanske "Roma", japanske "Shoplifters" og libanesiske "Capernaum".

- Det havde været så sjovt at blive nomineret, men vi er faktisk bare taknemmelige for at være kommet så langt, siger Lina Flint.

- Da vi blev udnævnt som den danske oscarkandidat, sagde vores amerikanske distributør, at "det er næsten ærgerligt, at I er med i år", for der er så mange store film og instruktører med, så feltet har været vanvittigt hårdt, siger hun.

Lina Flint er dog glad for den opmærksomhed, "Den skyldige" har fået i forbindelse med oscarkapløbet.

- Den her shortlisting har udbredt kendskabet til filmen, til Gustav Möller som instruktør og til Jakob Cedergren som skuespiller, og det er vi vildt taknemmelige for, siger hun.

/ritzau/