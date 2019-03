Det verdenskendte 90'er-band Prodigys forsanger Keith Flint er død. Han blev 49 år gammel.

Keith Flint blev fundet død i sit hjem.

Det skriver flere britiske medier, herunder Daily Mail.

Politiet blev kaldt til Keith Flint's hjem i Dunmow, Essex, mandag morgen omkring klokken 8:10, på grund af det, de kalder 'bekymring for hans tilstand'.

Keith Flint under en Prodigy-koncert i 2006. Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP Vis mere Keith Flint under en Prodigy-koncert i 2006. Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Keith Flint var bevidstløs, da ambulancen ankom, og hans liv stod ikke til at redde.

»Vi ankom til stedet, men desværre måtte den 49-årige mand (Keith Flint, red.) erklæres død på stedet,« siger en talsperson fra politiet i Essex.

Politiet har ingen mistanke om, at der skulle være foregået noget kriminelt. Prodigy var meget store i 1990'erne, hvor det britiske band hittede med sange som 'Smack my bitch up', 'Firestarter' og 'No good'.

Keith Flints pårørende er underrettet.